Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" Tarsus'ta Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin tanıtımı Mersin'in Tarsus ilçesinde yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası'nda gerçekleşen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje için ayrılan toplam bütçenin 98 milyon avro olduğunu söyledi.

Projenin, Kastamonu, Sinop, Bartın Adana, Mersin, Osmaniye illerinde uygulanacağını bildiren Erdoğan, 2026 yılına sürecek projeyle sürdürülebilir yatırımlar yapılacağını ifade etti.

Programa, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilgili sivil toplum kuruluşu ve odaların temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA