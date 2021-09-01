Kırsal bölgelerin haberleşme ihtiyaçları daha hızlı giderilecek
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Kırsal bölgelerin haberleşme ihtiyaçları daha hızlı giderilecek

Kırsal bölgelerin haberleşme ihtiyaçları daha hızlı giderilecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 2023 hedefleri de göz önüne alınarak, kırsal bölgelerde de en üst seviyede, hızlı ve etkin hizmet sunumu sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 2023 hedefleri de göz önüne alınarak, kırsal bölgelerde de en üst seviyede, hızlı ve etkin hizmet sunumu sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yönetmelikle, başta kırsal bölgeler olmak üzere altyapı kurulumunun ekonomik olmadığı yerlere "evrensel hizmet" kapsamında haberleşme altyapılarının kurulmasına ilişkin yeni hükümler getirildi.

Değişikliklerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulumu yaptırılan haberleşme altyapılarına yönelik çalışmaların daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine imkan sağlandı.

Bu kapsamda, Bakanlık veya talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da mevcut işletmeciler arasından evrensel hizmet yükümlüsünü ve yükümlülüklerini belirleyebilmesi ve yükümlülüklerin belirlenmesi için alternatif yöntemlerin kullanılması mümkün hale geldi.

Bunun yanında, kırsal kesimlere yönelik geliştirilecek evrensel hizmet çözümlerinin, mevcut uygulamalara ilaveten Türksat AŞ'den temin edilebilmesi de yönetmelik değişikliğiyle tanımlandı.

Köylerin haberleşme altyapısına yönelik yeni projelerde sona yaklaşıldı

Yeni dönemde haberleşme altyapısı ihtiyacı bulunan köylere altyapı kurulmasına yönelik proje çalışmalarında sona gelindi. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yeni evrensel hizmet projeleri kısa süre içinde başlatılacak. Böylece geniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 2023 hedefleri de göz önüne alınarak, kırsal bölgelerde de en üst seviyede, hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunumu sağlanacak.

Evrensel hizmet kapsamında bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 bin 575 köye ses ve geniş bant internet hizmeti (4,5G) vermek üzere mobil haberleşme altyapısı kuruldu. Bunun yanında yapılan çalışmalarla kırsal bölgelerde 2 bin 98 yere de sabit kablosuz geniş bant internet altyapısı imkanı getirildi. Kurulan bu altyapıların işletilmesine ilişkin çalışmalar da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletmeciler eliyle yürütülmeye devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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