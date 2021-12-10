Kırsal alanda gece projektörle tavşan avlayan 4 kişiye 24 bin lira ceza kesildi, tüfeklere el konuldu - Haberler
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Kırsal alanda gece projektörle tavşan avlayan 4 kişiye 24 bin lira ceza kesildi, tüfeklere el konuldu

Kırsal alanda gece projektörle tavşan avlayan 4 kişiye 24 bin lira ceza kesildi, tüfeklere el konuldu
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 24 bin 484 lira ceza verildi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 24 bin 484 lira ceza verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak ilçesi Yılanovası mevkisinde av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

Ekipler, kırsal alanda gece projektör kullanarak tavşan avlayan 4 kişiyi yakaladı.

Şahıslarla birlikte 2 av tüfeği, projektör ile avlanan 6 tavşan ele geçirildi.

Kaçak avcılar hakkında yasal işlem yapılırken toplam 24 bin 484 lira para cezası uygulandı.

Avda kullanılan iki tüfek ve projektörlere el konuldu.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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