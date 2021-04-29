KIRŞAEHİR - İç Anadolu "tam kapanmayla" sessizliğe büründü
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KIRŞAEHİR - İç Anadolu "tam kapanmayla" sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kent merkezinde polis ekiplerinin denetimlerini sürmesi Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması Cadde ve sokaklardaki sessizlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı saat 19.

Kent merkezinde polis ekiplerinin denetimlerini sürmesi

Cacabey Meydanında insan yoğunluğunun azalması

Cadde ve sokaklardaki sessizlik

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı saat 19.00'dan itibaren sessizlik hakim oldu.

Cacabey Meydanı başta olmak üzere Atatürk, Terme ve Lise caddelerinde iş yerleri kapatıldı.

Polis ekipleri kent merkezinde devriye gezerek sokak ve caddelerde uyarılarda bulundu.

KIRŞAEHİR - İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
KIRŞAEHİR - İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
KIRŞAEHİR - İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü
KIRŞAEHİR - İç Anadolu 'tam kapanmayla' sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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