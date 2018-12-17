Kirpiş' Kestaneler Çocuklar İçin Raflarda

BURSA'nın yerel lezzeti kestane şekerini çocuklara sevdirmeyi amaçlayan İlka Şekerleme, 'Kirpiş' karakterli kestane şekerlerini satışa sundu. Genel Müdür Mümin Akgün, "Kirpiş çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak" dedi.

Bursa'da kurulu İlka Şekerleme, Kardelen Markası ile üretimini gerçekleştirdiği Kestane Şekeri'nin pazar payını güçlendirmek için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 'Kirpiş' maskotlu yeni ambalajı ile ürünü tezgaha indiren firma geniş kitlelere ürünü sunmayı hedefliyor.

İLHAM KAYNAĞI KİRPİ

Firmanın Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana kestane şekerinin eşsiz lezzetini tattırdıklarını söyledi. 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de şubeler aracılığı ile tüketime sunduklarını kaydeden Özdemir, "Bilindiği gibi kestanenin dış kabuğu dikenlidir ve kirpiyi andırır. Bu benzerlikten yola çıkarak 'Kirpiş' karakterini ortaya çıkardık. Yeni ambalajımızı 'Kirpiş' maskotu ile birlikte satışa sunuyoruz. Ambalajda beş adet kestane şekeri olacak. Çocuklarımıza Bursa'ya özgü kestane şekerini, sevimli ve çekici bir maskot ile sunmak istedik. Bu sayede çocuklarımız hem kestane şekeri yiyecek hemde sevimli bir oyuncakları olacak" dedi.

ALBENİLİ BİR ÜRÜN

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşen lezzetli bir ürün olduğunu belirterek, "İç ve dış pazarda sağlam bir yer edinmek ve markamızı güçlendirmek için müşterilerimize kaliteli ürün sunmanın yanı sıra, dış ambalajın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Bursa temalı ambalajlarımız büyük beğeni topladı. Şimdi de 'Kirpiş' karakterini markamız ile özdeşleştirmek istiyoruz. Bu amaçla 'Kirpiş' isminin patentini de aldık. 'Kirpiş', çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak" ifadelerini kullandı.

- Bursa

Kaynak: DHA