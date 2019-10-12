12.10.2019 15:00

Batman'da kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı.

Batı Raman'da göreve gittikleri sırada köpek sesi duyan Türkiye Petrolleri çalışanları, bir ağacın altında bir kirpinin fırlattığı okların köpeğin vücuduna saplandığını fark etti.

Kirpiyi uzaklaştıran çalışanlar, köpeğin boğazına ve ayağına saplanan okları çıkardı.



Çalışanlardan Şehmus Temiz, köpeğin kirpinin okları nedeniyle yaralandığını belirterek, "Kirpiyi uzaklaştırdıktan sonra köpeğin vücuduna saplanan okları çıkarttık. Tedavisini yaptıktan sonra köpeği bıraktık." dedi.

Kaynak: AA