Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49

Ay’a yapılacak olan bir yolculukta Norveç ekibinin başında, Flaklypa köyünden çıkmış parlak mucit Reodor vardır. Cesur astronot Nolan’ın bu macerasında yanlış gidecek bir şey olmayacağı düşünülse de pek çok şey beklendiğinden farklı gelişir. Nolan ve arkadaşı Louis’i Ay’a yaptıkları bu yolculukta birçok sürpriz beklemektedir.

Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen

Senaryo: Karsten Fullu

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Louis & Luca - Mission to the Moon

Yapımcı Firma: Maipo Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Norveç

Orijinal Dili: Norveççe

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 17.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com