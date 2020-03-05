Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi
Haberler » Sinema » Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi - Haberler

Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi

Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49
Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmi

Ay’a yapılacak olan bir yolculukta ekibinin başında, Flaklypa köyünden çıkmış parlak mucit Reodor vardır. Cesur astronot Nolan’ın bu macerasında yanlış gidecek bir şey olmayacağı düşünülse de pek çok şey beklendiğinden farklı gelişir. Nolan ve arkadaşı Louis’i Ay’a yaptıkları bu yolculukta birçok sürpriz beklemektedir.

Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen

Senaryo: Karsten Fullu

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Louis & Luca - Mission to the Moon

Yapımcı Firma: Maipo Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Norveç

Orijinal Dili: Norveççe

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 17.01.2020


Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler