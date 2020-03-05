Kirpi Latte ve Büyülü Taş Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Kirpi Latte ve Büyülü Taş, yaşadıkları ormanı kuraklıktan kurtarmak için bir araya gelen bir kirpi ve düşmanı sincabın hikayesini konu ediyor.

Prenses olan Latte, meraklı olduğu kadar sevimli ve yaramaz olan bir kirpidir. Hiçbir şeyden korkmayan Latte, bu yüzden başını türlü dertlere sokar. Bir gün Latte ve dostları ciddi bir sorunla karşı karşıya kalır. Yaşadıkları yerde kuraklık baş gösterir ve kuyunun kuruması artık an meselesidir. Kuyunun yeniden dolabilmesi için de ormanda bulunan büyülü su taşının getirmesi gerekir. Latte, yaşadıkları yeri korumak için en yalın arkadaşı sincap ile birlikte ormana gitmeye karar verir. Büyülü taşı bulmak için yola koyulan Latte ve sincap kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Yönetmen: Regina Welker, Nina Wels

Senaryo: Martin Behnke, Andrea Deppert

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Latte Igel und der magische Wasserstein

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Almanya, Belçika

Orijinal Dili: Almanca

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 29.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com