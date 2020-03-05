Kirpi Latte ve Büyülü Taş Filmi
Kirpi Latte ve Büyülü Taş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kirpi Latte ve Büyülü Taş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kirpi Latte ve Büyülü Taş, yaşadıkları ormanı kuraklıktan kurtarmak için bir araya gelen bir kirpi ve düşmanı sincabın hikayesini konu ediyor.
Prenses olan Latte, meraklı olduğu kadar sevimli ve yaramaz olan bir kirpidir. Hiçbir şeyden korkmayan Latte, bu yüzden başını türlü dertlere sokar. Bir gün Latte ve dostları ciddi bir sorunla karşı karşıya kalır. Yaşadıkları yerde kuraklık baş gösterir ve kuyunun kuruması artık an meselesidir. Kuyunun yeniden dolabilmesi için de ormanda bulunan büyülü su taşının getirmesi gerekir. Latte, yaşadıkları yeri korumak için en yalın arkadaşı sincap ile birlikte ormana gitmeye karar verir. Büyülü taşı bulmak için yola koyulan Latte ve sincap kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.
Yönetmen: Regina Welker, Nina Wels
Senaryo: Martin Behnke, Andrea Deppert
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Latte Igel und der magische Wasserstein
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Almanya, Belçika
Orijinal Dili: Almanca
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 29.01.2020
Kirpi Latte ve Büyülü Taş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com