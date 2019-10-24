Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası

24.10.2019 19:26

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde barajda kirpi avlayan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından 8 bin lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Amik Ovası'na sulama ihtiyacını karşılayan İslahiye Tahtaköprü Barajı yakınlarında kirpi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

H.D ve İ.Ö'nün kaçak kirpi avladığını tespit eden ekipler, zanlılara 8 bin lira idari para cezası uygularken ellerindeki hayvanlara el koydu.

Şahısların avda yakaladıkları kirpileri evlerinde tükettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA