Kirpi avcılarına 15 bin 265 lira para cezası

06.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:02

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında kirpi avlayan 5 kişiye, 15 bin 265 lira para cezası verildi.



Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Sakçagözü kırsalında oklu kirpi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.



Kaçak kirpi avlandığını tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara 15 bin 265 lira idari para cezası uygularken, hayvanlara el koydu.

Kaynak: AA