Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor
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Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Sağlık

Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor Korona virüs sayılarında riskli iller haritasında turuncudan kırmızıya dönen Düzce'nin mavi boncuklu ilçesi olarak tanınan Yığılca'da 12 gündür korona virüs vakasına rastlanılmıyor.

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Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor

DÜZCE - Korona virüs sayılarında riskli iller haritasında turuncudan kırmızıya dönen Düzce'nin mavi boncuklu ilçesi olarak tanınan Yığılca'da 12 gündür korona virüs vakasına rastlanılmıyor. İlçede ise önlemler üst düzeye çıkartılmış durumda.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Düzce'nin de bulunduğu 58 şehrin çok yüksek riskli iller arasına girdiğini açıkladı. Düzce kırmızı illerden birisi olurken, merkeze 37 kilometre uzaklıkta bulunan Yığılca ilçesinde 12 gündür korona virüs vakası ile karşılaşılmıyor. 11 bin 190 nüfuslu ilçede en son vaka 19 Mart günü 1 kişide görüldü. Bu kişide karantina sürecini Düzce'de geçirdi. Uzun bir süredir vakanın çıkmadığı Yığılca'da ise tedbirler üst düzeye çıkartıldı. Daha önce Korona virüsün ilk başladığı zamanlarda uzun bir süre ilçeye giriş çıkışların sınırlandırılmasının ardından vatandaşlarda tekrar ilçenin kapatılmaması için tedbirlere uyuyor.

Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor
Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor
Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor
Kırmızıya dönen ildeki bir ilçeden sevindiren gelişme: 'Mavi boncuklu' ilçede 12 gündür vaka görülmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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