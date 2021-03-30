Kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar birbirini uyardı

Kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar birbirini uyardı Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızıya dönülen Elazığ'da vatandaşlar, alınan kararlara uyulmadığını belirterek herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar birbirini uyardı

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızıya dönülen Elazığ'da vatandaşlar, alınan kararlara uyulmadığını belirterek herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Kent merkezinde ana caddelerde HES kodu uygulaması sürerken, vatandaşların gerek duymadıkça sokağa sokağa çıkmamaları istendi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından korona virüs risk haritası güncellendi. Yeni normalleşme sürecine orta risk gurubunda sarı ile başlayan Elazığ, son tabloya göre 100 bin kişide 80.11 ile kırmızıya döndü. Yüksek risk gurubuna geçilmesini kurallara dikkat edilmemesine bağlayan vatandaşlar, yine vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı. Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent merkezinde cadde ile bağlantılı sokaklarında HES kodu kontrolü devam ederken, yüksek risk grubu kapsamında yeni kararlar alındı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden getirildiği kentte, işletmelerin de yüz 50 eli kapasite ile çalışması kararlaştırıldı.

Alınan kurallara uyulmadığını belirten vatandaşlardan Veysel Tekin, "Çünkü uysa sonuç daha güzel olurdu. Hepimizin uyması lazım. Denetimler yeterlidir, millet bunu uygulasa iyi olur" dedi.

Vatandaşlarda gevşeme olduğunu aktaran Enes Songültekin ise "Bunun sebebi de bir önceki haritanın rahatlığından dolayı oldu. Millet de kendilerinde bu hastalığın bittiğini sandı. Vatandaşlar da kurallara uymadığı için ilk baştaki duruma dönebiliriz. Bu konuda vatandaşların kurallara uymasını rica ederim" diye konuştu.

Herkesin aynı şekilde önceki yaşamına devam ettiğini dile getiren Muhammed Türkdoğan, "Bu şekilde devam edersek kırmızılaşma daha da artacaktır. Vatandaşlarda gevşeme oldu, mesela yasaklar kaldırılmayacaktı. Özellikle vatandaşların maske ve mesafeye dikkat etmesini öneriyorum" şeklinde konuştu.

Kurallara uyulmadığını dikkat çeken vatandaşlardan Tümen Gülmez de "Erken gevşeme oldu. Hal böyle olunca da haritamız komple kırmızı oldu. Ben yetkililerden tek ricam, bu denetimleri sıkı yapması, halkımızın da bunlara uyup dışarı çıkmamasıdır. Görüldüğü gibi kötü oluyoruz. Biz dışarı çıkamıyoruz, biz hasta oluyoruz. Daha denetimli ve kötü kısıtlamalar olacak. Onun yerine biraz dikkatli davransak hem halkımız da dışarı çıkabilecek hem de daha rahat yaşarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ