KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
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KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI

KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, her 100 bin kişide 117,36 kişiyle 'sarı'dan 'kırmızı' kategoriye dönen Diyarbakır'da ekipler, denetimlerini artırdı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, her 100 bin kişide 117,36 kişiyle 'sarı'dan 'kırmızı' kategoriye dönen Diyarbakır'da ekipler, denetimlerini artırdı. Kentin kalabalık bölgelerinde denetim yapan zabıta ekiplerini görenler ise ceza ve uyarılar nedeniyle hemen maskelerini taktı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralının yeterince uygulanmadığı caddelerde dolaşanların maskelerini ise çene altında tuttukları gözlendi. Caddelerde oluşan yoğunlukla birlikte Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı.

Ekipler, Yaşar Kemal Caddesi'nde toplu taşıma araçları ve taksilerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürürken, bu sırada bazı kişilerin de ceza ve uyarılar nedeniyle hemen maskelerini taktıkları gözlendi.

KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI
KIRMIZIYA DÖNEN DİYARBAKIR'DA ZABITAYI GÖREN, MASKEYİ TAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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