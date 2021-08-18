KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen otomobil, kavşakta işçi servisine çarptı.

DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen otomobil, kavşakta işçi servisine çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Diyarbakır- Elazığ karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Yanında eşi ve çocuğu bulunan sürücünün kullandığı 23 ABY 573 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönmeye çalışan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen işçi servisine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile servisteki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada panik yaşayan otomobil sürücüsünün eşi ve çocuğunu sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI
KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI
KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI
KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI
KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI
KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Işın Karaca Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 18:02:25. #1.15#

title