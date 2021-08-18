KIRMIZIDA GEÇEN OTOMOBİL, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 4 YARALI

DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen otomobil, kavşakta işçi servisine çarptı.

DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen otomobil, kavşakta işçi servisine çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Diyarbakır- Elazığ karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Yanında eşi ve çocuğu bulunan sürücünün kullandığı 23 ABY 573 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönmeye çalışan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen işçi servisine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile servisteki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada panik yaşayan otomobil sürücüsünün eşi ve çocuğunu sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı