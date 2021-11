"Kırmızıda Dur De!" projesi 3'üncü yılında güçlenerek devam ediyor

GSK Türkiye ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) ve çocukların bedensel söz hakkı başta olmak üzere tüm hakları konusunda bilinçlenmelerini hedefledikleri "Kırmızıda Dur De!" projesi, 2018'den bu yana güçlenerek devam ediyor.

GSK Türkiye açıklamasına göre, söz konusu proje çalışmaları kapsamında, yetişkinlerin ve gençlerin de çocuklara karşı hak temelli bir yaklaşımı benimsemeleri ve çocuk haklarını koruma konusundaki sorumlulukları hakkında bilinçlenmeleri amacıyla hazırlanan bilgilendirici videolar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında projenin web sitesi "www.sozkucugun.org" adresinden erişime sunuldu.

"Kırmızıda Dur De!" projesi, özel alanlarının ihlal edilmesi durumunda çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, harekete geçebilmeleri ve "hayır" diyebilme noktalarında hak temelli bir yaklaşımla güçlendirilmeleri hedefleriyle yolculuğunu 3 yıldır sürdürüyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle 2020'nin mart ayına kadar 330 TOG ve 50 GSK Türkiye gönüllüsü tarafından 11 ilde yaklaşık 10 bin çocuğa eğitimler verildi.

Salgının etkisiyle proje çalışmalarının dijital platformlarda yürütüldüğü 2020-2021 eğitim yılı boyunca gerçekleştirilen çevrim içi aktivitelerde çocuklara yönelik özel etkinliklerin yanı sıra öğretmen eğitimleri ve gençlerden gençlere akran eğitimleri de yer aldı. Proje kapsamında, çocuk hakları konusunda birçok uzman ve konuyla ilgili toplumda etki yaratabilecek isimle gerçekleştirilen Instagram canlı yayınları gibi birçok farklı çalışma kapsamında bugüne kadar 18 bine yakın çocuğa, 145 öğretmene ve 1.335 gence doğrudan ulaşıldı. Ayrıca yetişkinlere yönelik bilgilendirici dijital içerik, video ve sosyal medya faaliyetleri ile bugüne kadar toplamda 4 milyonu aşkın kişiye erişildi. Projenin 2022 yılında da binlerce çocuğa ve gence ulaşarak toplumsal etkisini güçlendirmesi hedefleniyor.

"Kırmızıda Dur De!" projesi kurumumuz için büyük değer taşıyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, "Kırmızıda Dur De!" projesinin kurumları için büyük değer taşıdığını dile getirdi.

Söz konusu projeyle çocukların hakları ve onay kavramı konularında bilinçlendirilmeleri hedefiyle 3 yıl önce yola çıktıklarını aktaran Çökdü, "Bu süre içinde projemizin büyüyerek her yıl binlerce çocuğun, gencin ve yetişkinin bakış açısında olumlu değişim yaratmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluk organizasyonumuz içinde bizlere motivasyon olarak yansıyor ve dokunduğumuz her bireyde bıraktığımız etkiyi gördükçe 'Daha fazla ne yapabiliriz?' sorusunu kendimize yöneltiyoruz. Faaliyetlerini hayatın her anında iyilik, sağlık misyonuyla yürüten bir şirket ve bu değerli projenin kurumsal destekçisi olarak, 'Kırmızıda Dur De!'nin kapsamının genişleyerek toplumsal faydasını artırmasında katkısı olan tüm GSK ve TOG gönüllülerine teşekkür borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ise, "GSK Türkiye ile 2013'ten bu yana toplumsal fayda yaratan birçok projeyi hayata geçirdik. Projelerimiz arasında Kırmızıda Dur De!, gerek kapsamı gerekse sahiplendiği kıymetli amaç nedeniyle bizim için ayrı bir değer taşıyor. GSK Türkiye ve TOG gönüllülerinin ortak katkısıyla projemizi 3 yıl içinde toplam 20 bine yakın çocuğa ve milyonlarca yetişkine ulaştırmayı başardık. Hem toplumsal farkındalığa katkısı hem de taşıdığı koruyucu ve önleyici etkisiyle öne çıkan projemizi 2022 yılında da sürdüreceğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, "Kırmızıda Dur De!" projesi, süregelen başarısı sayesinde geçen yıl düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 4 ödüle birden layık görülmüş, farklı kategorilerde 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz ödül kazanmıştı.

