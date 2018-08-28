Kırmızıbiber Üreticileri Başkan Vural'ı Ziyaret Etti

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve beraberlerindeki kırmızıbiber üreticileri, Belediye Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret etti.

Köse, ziyaretteki konuşmasında, kırmızıbiber rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde 50 düşük olduğunu ifade ederek, buna karşılık girdilerin yüksek, fiyatınsa düşük olduğunu söyledi.

İmalatçıların bu yıl belirlediği fiyatın yüzde 20 daha düşük olduğunu dile getiren Köse, 9 liralık çöplü kurutulmuş biberin fiyatına karşı kendilerinin taleplerinin 13 lira, parçalanmış kurutulmuş kırmızıbiber için 16 lira, 2 lira olarak belirtilen yaş biber fiyatına karşılıksa 2 lira 50 kuruş olduğunu anlattı.

Köse, üreticilerin elektrik borçlarının yaşanan bu sorundan dolayı ertelenmesini istediklerini kaydetti.

Belpınar da ilçede ekilen tohumların sertifikalı olmadığını, bunun da verim düşüklüğüne neden olduğunu ifade etti.

Üretici İbrahim Çiftçi de girdilerin çok yüksek olması nedeniyle imalatçılar tarafından belirlenen fiyatın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Vural ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile milletvekilleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in biber üreticilerinin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, ithal biberin ülkeye girmemesi için hükümetin tedbir aldığını kaydetti.

Vural, üreticinin ürününü 16 liranın altında satmama kararı aldığını ifade ederek, "Bakanlıktan denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz. Merdiven altı üretim yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde biber pazarı kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.