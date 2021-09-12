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Kırmızı yeleklilere teşekkür belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kırmızı yeleklilere teşekkür belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden Psikososyal destek personeline (kırmızı yelekliler) İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden Psikososyal destek personeline (kırmızı yelekliler) İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi. Düzce'den bölgeye giden kırmızı yeleklilerin belgelerini Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk verdi.

Geçtiğimiz aylarda Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin hemen ardından bölgede ki vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlatıldı. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Psikososyal destek ekipleri de bölgeye giderek ailelere destek verdi. Kırmızı yelekliler olarak adlandırılan ekip bölgede selden etkilenen vatandaşlara verdiği desteğin ardından Düzce'ye döndü. İçişleri Bakanlığı'da bölgede görev alan personellere teşekkür belgesi gönderdi. Kırmızı Yeleklilerin teşekkür belgelerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk tek tek takdim etti. - DÜZCE

Kırmızı yeleklilere teşekkür belgesi verildi

Kırmızı yeleklilere teşekkür belgesi verildi

Kırmızı yeleklilere teşekkür belgesi verildi

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