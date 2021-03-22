Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir yıllık korona virüs sürecinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Başkan Mustafa Demir, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Özellikle korona virüs sürecinde dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen ziyarette Başkan Demir, çiçek ve hediye takdim etti.

"Vakaya rastlanılmadı"

Bir yıldır korona virüs süreci yaşandığını ve gözle görünmeyen varlıkların tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Başkan Demir, "Bir yıllık süreçte, sizlerin sağlığı için çok büyük titizlik gösterdik. Hiçbir vakaya rastlanmandı. Sizin sağlığınız için tüm personelimiz önce test oldu sonra size vardiyalı bir şekilde hizmet verdi. Bu konuda arkadaşlarımızın da hassasiyeti ve dikkati sayesinde huzurevimizde bir yıl boyunca pozitif vakaya rastlanılmadı" ifadelerini kullandı.

"Bizim medeniyetimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir insanı yaşatmak devleti yaşatmakla özdeş" diyerek sözlerine devam eden Başkan Demir şunları söyledi:

"Dolayısıyla hepimizin çocuğu, torunları var. Siz varsanız biz varız, biz varız ki evlatlarımız var. Biz bunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımızla birlikte fert fert her bir insanımız için insana değer veren, insan hayatını önceleyen onu çok kıymetli kılan uygulamalarımıza titizlikle devam ediyoruz. İmkanlarımız geliştikçe de sizlere olan hizmetleri artırıyoruz. Artırmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Sizlerin sağlığı, varlığı bizim için çok önemli. Sizlerin duası ile ayakta kalıyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı