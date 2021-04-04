Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun'da sınav heyecanı
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Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun'da sınav heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun'da sınav heyecanı

Vaka sayısı haritasına göre "çok yüksek risk" grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı geniş tedbirler alınarak gerçekleştirildi.

Vaka sayısı haritasına göre "çok yüksek risk" grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı geniş tedbirler alınarak gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da binlerce öğrencinin ter döktüğü Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı belirlenen okullarda gerçekleştirildi. Sınav merkezlerinden birisi olan Giresun 125. Yıl Merkezi ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler geniş tedbirler alınarak gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenci velileri kampüs içerisine alınmadı. Öğrencilere okul girişinde sosyal mesafeye uyularak önce dezenfekten sonra da maske dağıtıldı.

Alınan tedbirleri değerlendiren velileri, önceden olduğu gibi kampüs içerisine alınmadıklarını ifade ederek, bu uygulamanın hem sağlık hem de sınava gireceklerin dikkatini dağıtacak gürültü oluşturulmaması yönünden iyi olduğunu ifade ettiler. - GİRESUN

Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun'da sınav heyecanı
Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun'da sınav heyecanı
Kırmızı risk grubunda bulunan Giresun'da sınav heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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