'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari

ERZURUM (DHA) - KIRMIZI rengi ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, misafirlerini ağırlıyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen kar düşmeyen bölgede misafirler, 'kırmızı periler diyarı'nı at sırtında gezmenin keyfini yaşıyor.

Narman ilçesinde 62 kilometre uzunluğunda 12 ayrı vadiden oluşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca doğal sit alanı olarak ilan edilen peribacaları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Amerika'daki Colorado Kanyonu'na benzerliğiyle dikkat çeken peribacaları, bölgeye yapılan sosyal tesislerle yerli ve yabancı turist çekmeye başladı. Kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken ve yöre halkı tarafından 'kırmızı periler diyarı' olarak da adlandırılan Narman peribacalarını gezmeye gelen misafirler için atlı safariler de düzenleniyor. Aralık ayı sonu olmasına rağmen kar düşmeyen bölgede ziyaretçiler, hem safari keyfi yaşıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.