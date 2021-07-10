Kırmızı patatesin ekmeğini, tatlısını, makarnasını yaptılar
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Kırmızı patatesin ekmeğini, tatlısını, makarnasını yaptılar

Kırmızı patatesin ekmeğini, tatlısını, makarnasını yaptılar
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde yetiştirilmeye başlanan tropikal bitki kırmızı patatesten yüksek verim alan üreticiler, ürünün bilinirliğini artırmak için bu patatesle alternatif gıdalar hazırlamaya başladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yetiştirilmeye başlanan tropikal bitki kırmızı patatesten yüksek verim alan üreticiler, ürünün bilinirliğini artırmak için bu patatesle alternatif gıdalar hazırlamaya başladı.

Aroması dolayısıyla "tatlı patates" olarak da bilinen kırmızı patates, Datça topraklarına uyum sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında bölgede yürütülen çalışmalara katılan üretici Hüseyin Harıpçı da kırmızı patatesten yüksek verim aldı.

Harıpçı, annesi Pakize ve ailesinin yardımıyla patatesten ekmek, makarna, tatlı, pişi, börek, yapraklarından ise salata ve ot kavurması yaptı. Bu yiyecekler, bölgedeki tatilcilerden de ilgi gördü.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve çiftçi gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kırmızı patates üreticisi Hüseyin Harıpçı ve annesi Pakize Harıpçı tarafından hazırlanan ürünlerin, diğer üreticiler tarafından da görülerek geliştirilmesi gerektiğini belirten Saylak, "Tüketim anlamında müthiş bir mineral deposu olan kırmızı patates, önümüzdeki dönemde oluşabilecek kuraklık ve gıda sıkıntısına çok önemli alternatif bir ürün. Hem üreticimizin cebine biraz daha fazla para girsin hem de gelecek kuşaklara iyi bir ürün bırakarak yaygınlaştırmak hedefindeyiz." diye konuştu.

Yüksek kar sağlıyor

Muğla'nın her noktasında artık klasik ürünler yerine katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Saylak, "Kırmızı patates diğer türlere kıyasla hem zahmetsiz hem düşük maliyetli hem de yüksek kar sağlıyor." dedi.

Saylak, kırmızı patatesin gelecek yıllarda aranan bir ürün haline geleceğini, üründen çok çeşitli yemek ve tatlılar yapılacağını dile getirdi.

Eşi ile oğlunun üç yıldır kırmızı patates ektiğini ve yüksek verim elde ettiklerini söyleyen Pakize Harıpçı da "Ben de yetiştirilen ürünlerden çeşitli yemek ve tatlılar yapmaya başladım. Öncelikle ekmeğini yaptım ve herkes sormaya, istemeye başladı. Belirli günlerde yapıyorum. Daha sonra çeşidi artırdım." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Harıpçı ise önceki yıllarda yaptığı deneme ekiminden de ekili alanı az olmasına rağmen iyi kazanç sağladığını belirterek şunları ifade etti:

"Bu ürünün maliyeti düşük, masrafı az. Bu yıl yüksek verim aldım ve çok mutluyum. Patatesleri tanıtım için bazen ücretsiz veriyorum. Tamamen doğal yöntemler kullanıyoruz. İlaç ve gübre yok. Datça'nın iklimi sayesinde toprakta bir yıla yakın kalabiliyor. Ailemle ürünün yemek ve tatlılarını geliştirerek önümüzdeki yıllarda Datça'ya özgü ürünler geliştirmek hedefindeyiz. Kırmızı patatesten yaptığımız ürünler, hem bölge halkı hem de tatilcilerden ilgi görüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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