Kırmızı pancardan üretilen mor ekmek ücretsiz ikram ediyor
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Kırmızı pancardan üretilen mor ekmek ücretsiz ikram ediyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir fırın, kırmızı pancar, tam buğday ve ekşi maya karışımından oluşan mor ekmek üretti.

Kırmızı pancardan üretilen mor ekmek ücretsiz ikram ediyor
19.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:49

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir fırın, kırmızı pancar, tam buğday ve ekşi maya karışımından oluşan mor ekmek üretti. 200 gram halinde üretilen mor ekmekler ücretsiz olarak sunuluyor.

Ürettikleri mor ekmeğin insan sağlığına doğru beslenme anlamında fayda sağladığını belirten Beyza Gülümser, "Ürettiğimiz ekmeğin rengini kırmızı pancar ve pozası veriyor. Tam buğday unu ve kendi yaptığımız ekşi mayayı kullanıyoruz. Fabrikasyon olan hazır maya asla içermiyor. "dedi.

Osmancık'ta ailecek fırın işletmeciliği yaptıklarını belirten Beyza Gülümser; "Ürettiğimiz mor ekmek, kanserle savaşan antioksidanlar içerir. Sindirim için çok faydalı, özellikle bu sıcaklarda hipertansiyonu olanlar için oldukça faydalı bir ekmek. "şeklinde konuştu.

İki günde bir ürettikleri ekmeği ücretsiz olarak sunduklarını belirten Beyza Gülümser, Gülümser Ekmek Fırını olarak ramazan ayı boyunca günlük bin 800 adet pide, 4 bin adet beyaz ekmek, tava ekmeği, Trabzon ekmeği, kepek ve tam buğday ekmek çeşitlerini de çıkarttıklarını söyledi. Gülümser, otomasyon sistemi ile üretilen ekmeklerin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştığını sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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