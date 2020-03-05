Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler Filmi
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Pamuk Prenses, babasını üvey annesi olan kötü kalpli cadı kraliçenin elinden kurtarmak için çabalarken bulduğu bir çift kırmızı pabuç sayesinde büyüleyici bir güzelliğe bürünür. Bu esnada Masallar Diyarı’nın bir başka yerinde 7 yakışıklı prens, cüceye dönüşmüştür ve büyüyü bozmanın yolunu aramaktadır. Bir dizi tesadüf sonucu Pamuk Prenses’in yolu yedi kahraman cüceyle kesişir. Birlikte sevgi, dostluk ve gerçek güzelliğin anlamını keşfedecekleri macera ve tehlike dolu bir yolculuğa çıkarlar.
Yönetmen: Sung-ho Hong
Senaryo: Sung-ho Hong, WoongSub Ahn, WooChul Jung, ChangWon Kim, WooSuk Yang
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Red Shoes and the Seven Dwarfs
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Fabula Films
Vizyon Tarihi: 27.03.2020
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Kaynak: InterSinema.com