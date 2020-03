Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler Filmi

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57

Pamuk Prenses, babasını üvey annesi olan kötü kalpli cadı kraliçenin elinden kurtarmak için çabalarken bulduğu bir çift kırmızı pabuç sayesinde büyüleyici bir güzelliğe bürünür. Bu esnada Masallar Diyarı’nın bir başka yerinde 7 yakışıklı prens, cüceye dönüşmüştür ve büyüyü bozmanın yolunu aramaktadır. Bir dizi tesadüf sonucu Pamuk Prenses’in yolu yedi kahraman cüceyle kesişir. Birlikte sevgi, dostluk ve gerçek güzelliğin anlamını keşfedecekleri macera ve tehlike dolu bir yolculuğa çıkarlar.

Yönetmen: Sung-ho Hong

Senaryo: Sung-ho Hong, WoongSub Ahn, WooChul Jung, ChangWon Kim, WooSuk Yang

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Red Shoes and the Seven Dwarfs

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Güney Kore

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Fabula Films

Vizyon Tarihi: 27.03.2020



Kaynak: InterSinema.com