"Kırmızı otobüs" kooperatifçiliği anlatmak için yollarda

13.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:39

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında alanında uzman kişiler tarafından markalaşma ve pazarlama eğitimlerin verilmesi için yola çıkan "kırmızı otobüs", 12 ilde 10 ay süreyle binlerce kişiye ulaşacak.

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin gidemediği illere giderek, markalaşma, pazarlama gibi eğitimlerin yanı sıra kooperatifin kurulmasıyla ilgili bilgilerin aktarılmasına aracılık edecek kırmızı renkli "Kooperatifçilik Otobüsü"ndeki uzmanlar ilk durak Adana'da 15 Şubat'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AA muhabirine, Türk kültüründe binlerce yıllık yardımlaşma ve ahilikten gelen bir kooperatifçilik bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de bakanlıkları bünyesinde 240'ı kadın kooperatifi olmak üzere 12 bin kooperatifin yer aldığını dile getiren Erkan, kooperatifçiliğe çok önem verdiklerini anlattı.

Kooperatifçiliği yaygınlaştırmak için iki yıldan bu yana Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin yollarda olduğunu hatırlatan Erkan, bu organizasyonla birçok ilde konferanslar düzenlendiğini, çocuklara kodlama eğitimlerinin verildiğini dile getirdi.

Erkan, trenin gidemediği iller için Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında "kırmızı otobüs"ün devreye alındığını belirtti.

İçerisinde uzman kişilerin yer aldığı, ilk durağı Adana olan otobüsün haziran ayına kadar Antalya, Muğla, İzmir, Bursa ve Çanakkale'ye gideceğini anlatan Erkan, 10 aylık sürede de toplam 12 kente otobüsün uğrayacağını dile getirdi.

"Devletin imkanlarını sahada onların emrine sunuyoruz"

Erkan, kentlerde bir haftalık sürelerde kooperatifçiliği her yönüyle anlatmaya çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz, otobüste, ilk olarak kurulmuş kooperatiflerden başlayarak, o kooperatife finans, markalaşma, diğer danışmanlık ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konularda çalışmalar yürütüyor. Devamında yeni kooperatif kurulacaksa onlara nasıl başarı sağlayacakları anlatılıyor. Devletin imkanlarını sahada onların emrine sunuyoruz. Otobüsümüzle 12 ilimizde kooperatifçiliğin gelişmesi için yapacağımız ne varsa kılcal damarlarına kadar inerek yapmayı planlıyoruz."

Kooperatifçilikle ilgili diğer ülkelerdeki örnekleri de incelemeye devam ettiklerini dile getiren Erkan, bu konuda ülkeyi çok daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA