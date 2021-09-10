Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman?
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Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman?

Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman?
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TV8'in sevilen yapımlarından Kırmızı Oda yeni sezonun ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Birçok dizinin başlayacağı tarihi açıklamasının ardından TV8'de yayınlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu Kırmızı Oda'nın 2. sezon 1. bölüm yayın tarihi belli oldu. Peki, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman?

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği TV8'in başarılı yapımlarından Kırmızı Oda'nın yeni sezon yayın tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda yeni sezonda da birçok ünlü ismi konuk etmeye hazırlanıyor. Kırmızı Oda ile ilgili internette en çok "Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman? Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda yeni sezon izle! Kırmızı Oda ikinci sezon ne zaman?" soru ve konuları merak edilmekte. İşte detaylar.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN?

TV8'in sevilen ve merak ile beklenen yapımı Kırmızı Oda'nın yeni sezonu 17 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan bölümüyle başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KIRMIZI ODA'NIN YENİ SEZON KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Kırmızı Oda yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragman sonrası yeni sezonunda konuk olacak isimler dikkat çekti.Fragmanda İlayda Alişan, Nihal Yalçın, Ayça Bingöl, Başak Daşman'ın yer alırken geçtiğimiz sezon finalinde Masumlar Apartmanının başarılı oyuncusu Merve Dizdar'ın da ileriki bölümlerde yer alması bekleniyor.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Kırmızı Oda 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 20.00'de daha önce yayınlandığı kanal olan TV8'de başlıyor.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON FRAGMANI İZLE!

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