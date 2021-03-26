Kırmızı Oda yeni oyuncuların isimleri nedir? Kırmızı Oda yeni oyuncuları gerçek adları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kırmızı Oda yeni oyuncuların isimleri nedir? Kırmızı Oda yeni oyuncuları gerçek adları!

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Kırmızı Oda yeni oyuncuların isimleri nedir? Kırmızı Oda yeni oyuncuları gerçek adları!

Kımızı Oda dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Kımızı Oda konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Kırmızı Oda yeni oyuncuların isimleri nedir? Kırmızı Oda yeni oyuncuları gerçek adları! Kımızı Oda son bölüm tek parça full izleme linki ve Kımızı Oda 30. bölüm full izleme linki! Kırmızı Oda 30. yeni bölüm fragmanı izle!

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kırmızı Oda son bölüm full izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni oyuncuların isimleri nedir? Kırmızı Oda yeni oyuncuları gerçek adları!

KIRMIZI ODA YENİ OYUNCULARI

Kırmızı Oda Nihal karakterini Esra Ronabar canlandırıyor. Esra Ronabar, dizi ve sinemaları ile izleyicilerin yakından tanıdığı bir isim. İşte, Esra Ronabar hakkında detaylar…

Kırmızı Oda Zafer karakterini Yiğit Özşener canlandırıyor. Yiğit Özşener, dizi ve sinemaları ile izleyicilerin yakından tanıdığı bir isim. İşte, Yiğit Özşener hakkında detaylar…

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanımla paylaşır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Merve Dizdar Jason Statham
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı Oda yeni oyuncuların isimleri nedir? Kırmızı Oda yeni oyuncuları gerçek adları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:42:13. #1.16#
title