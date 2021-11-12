Kırmızı oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı oda bugün var mı? Kırmızı oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Kırmızı oda, bu akşam 51. bölümüyle ekranlarda olacak. Kırmızı oda dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kırmızı oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı oda 51. bölüm bugün var mı? Kırmızı oda son bölümde neler oldu? şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar..
Diziseverlerin merakla beklediği Kırmızı oda, bu akşam 51. bölümüyle ekranlarda olacak. Kırmızı oda dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kırmızı oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı oda bölüm bugün mü? Kırmızı oda yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.
Diziseverlerin merakla beklediği Kırmızı oda, bu akşam 51. bölümüyle ekranlarda olacak.
Kırmızı Oda 50. bölümde; Rezzan'ın annesinin iyileştiği ve Rezzan'la sorunlarını çözmeye başladığı görüldü. Rezzan ailesiyle birlikte doğum günün kutlarken, yaşadığı anları ise Doktor Hanım'a anlattı. Sevgilisinden ayrılan Derya'nın boşanma haberi aldığı görülürken, Keklik ise geçmişiyle Doktor Hanım'ın karşısına çıktı.
Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.
Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.
Binnur Kaya
Tülin Özen
Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan