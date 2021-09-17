Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda 13. bölüm saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YENİ SEZON BAŞLIYOR

Kırmızı Oda'nın yeni hikayeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Kırmızı Oda yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma 20.00'de

Tv8'de.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı. Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya tüm bölümlerde yer alan tek başrol oyuncusudur. Dizinin diğer başrol oyuncuları olan Meriç Aral 22 bölüm, Tülin Özen ve Burak Sevinç 30 bölüm boyunca dizide rol aldıktan sonra projeden ayrılmışlardır. Kırmızı Oda konu işleyişi, oyunculuk ve dizi kahramanlarının psikolog ve psikiyatrlar olması yüzünden yoğunca tartışıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Kafe Görevlisi Aynur (Sezin Bozacı): Kliniğin kafe görevlisidir. Kliniğin alt katın temizliğinden ve yemek servisinden sorumludur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahasızlığı vardır.

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