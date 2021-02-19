Kırmızı Oda yeni bölüm full izleme linki! Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 24. bölüm izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın 19 Şubat 2021 bu akşam ekranlara gelecek.Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm full izleme linki! Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı izle!Kırmızı Oda 24. bölüm izle! Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda son bölümd neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın 19 Şubat tarihli yeni bölüm fragmanında Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Sadi'nin ailesiyle ilgili yaptığı itiraflar dikkat çekerken, üvey baba tacizine uğrayan Kumru'nun zorla evlendirildiği görüntüler yürekleri burktu. Nazlı'nın Recai'yi görmeye gittiği tahmin edilen anlarda gördükleri ise akıllara Nazlı aldatıldığını mı öğrenecek?

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tv8 ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 19 Şubat Cuma günü Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tanıtımı haberimizden izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 24. Bölümünde; Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı'nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar. Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaannesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur. Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem'in ziyareti Hüseyin'i çok mutlu eder.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

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