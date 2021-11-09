Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölümde ne olacak? Kırmızı Oda 51. Bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan