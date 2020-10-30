Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

30.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:13
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

Reytinglerde üst sıralarda yer alan, muhteşem oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenilen Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KIRMIZI ODA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda yeni bölümde Meliha'nın öldüğü kızı Melek ile karşılaşacak Doktor Hanım nasıl tepki verecek. Kırmızı Oda Cuma akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında sizlerle olacak.

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 9. bölüm ile bugün saat 2:00'da TV 8 ekranlarında olacak. Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya - Doktor Hanım

Tülin Özen - Doktor Piraye

Burak Sevinç - Doktor Deniz

Meriç Aral - Doktor Ayşe

Halit Özgür Sarı - Klinik Müdürü Murat

Celil Nalçakan

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