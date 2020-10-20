Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?
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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

20.10.2020 00:44 | Son Güncelleme: 20.10.2020 00:53

Tv 8 ekranlarında her Cuma yayınlanan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ile heyecanlandırdı. Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda 8. bölüm fragmanı izle!

Binnur Kaya'nın başrolünü üstlendiği her Pazartesi saat 20.00'da ekran başına kilitleyen Kırmızı Odayeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meliha (Evrim Alasya) dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet'le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman'ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor. Korkularını yenmeye başlayan Alya (Melisa Sözen),bu kez Doktor Hanım'a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya,

Tülin Özen,

Burak Sevinç,

Meriç Aral,

Halit Özgür Sarı,

Gülçin Kültür Şahin,

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan.

KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM İZLE!

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

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