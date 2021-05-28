Kırmızı Oda yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kırmızı Oda 39. bölüm full izle! Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya tüm bölümlerde yer alan tek başrol oyuncusudur.[6] Dizinin diğer başrol oyuncuları olan Meriç Aral 22 bölüm, Tülin Özen ve Burak Sevinç 30 bölüm boyunca dizide rol aldıktan sonra projeden ayrılmışlardır. Kırmızı Oda konu işleyişi, oyunculuk ve dizi kahramanlarının psikolog ve psikiyatrlar olması yüzünden yoğunca tartışıldı. Dizi kişilerin travma, yas ve kişilik bozukluklarını konu aldığı için Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ile karşılaştırıldı.

İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur..

KIRMIZI ODA CANLI İZLE (20.00)

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

