Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda fragman izle!
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Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda fragman izle!

25.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:21
Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda fragman izle!

TV'de yayınlandığından beri izleyiciyi ekran karşına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi hız kesmeden yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda fragman izle!

Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda fragman izle! Detaylar haberimizde.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

Kırmızı Oda her hafta cuma günleri Show TV'de saat 20.00' da ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım'la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz'e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım'a açmak ister.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

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