Kırmızı Oda Zafer kimdir? Kırmızı Oda Zafer Bey'i kim canlandırıyor, kim oynuyor?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Zafer Bey karakteri izleyicilerin dikkatini çekti, Peki, Kırmızı Oda Zafer kimdir? Kırmızı Oda Zafer Bey'i canlandıran Yiğit Özşener kimdir?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın karakterleri merak ediliyor en çok yeni bölümde ekrana gelen ZaferBey merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Zafer Bey'i canlandıran Yiğit Özşener kimdir? Kırmızı Oda Zafer kimdir?

KIRMIZI ODA ZAFER KİMDİR?

Kırmızı Oda Zafer karakterini Yiğit Özşener canlandırıyor. Yiğit Özşener, dizi ve sinemaları ile izleyicilerin yakından tanıdığı bir isim. İşte, Yiğit Özşener hakkında detaylar…

Doğum tarihi: 6 Nisan 1972

Kaç yaşında: 48 yıl yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,75 m

Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergedanlaşma" ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Ardından sırasıyla Harold Pinter'in yazdığı "Gitgel Dolap", Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Oyuncu" gibi oyunlarda yer aldı. 2000 yılında Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles" üçlemesinde oynadı. 2001 yılında Studio Oyuncuları'nın "Gergedanlaşma" oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı. 2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın "Dava"sından yola çıkarak yazdığı "İstanbul'da Bir Dava" adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.