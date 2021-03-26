Kırmızı Oda Piraye diziden ayrılacak mı? Kırmızı Oda Piraye kim?
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Kırmızı Oda Piraye diziden ayrılacak mı? Kırmızı Oda Piraye kim?

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Kırmızı Oda Piraye diziden ayrılacak mı? Kırmızı Oda Piraye kim?

Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisi büyük ilgi görmekte. Peki, Kırmızı Oda Piraye diziden ayrılacak mı? Kırmızı Oda Piraye kim? Tülin Özen diziden ayrılacak mmı?

TV8 ekranlarının sevilen psikolojik dizisi Kırmızı Oda Piraye diziden ayrılacak mı? Kırmızı Oda Piraye kim? Kırmızı Oda Piraye gerçek adı ne?

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun'da doğdu ve aslen Artvinlidir. Anne ve babası mühendistir ve bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü tercih etse de 3. sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarını kazandığından mühendislik bölümünü bıraktı. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Okurken devlet tiyatrosunda çeşitli oyunlarda oynadı.

KIRMIZI ODA PİRAYE DİZİDEN AYRILACAK MI?

Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Piraye karakterinin diziden ayrılacağı iddia edildi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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