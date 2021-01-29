Kırmızı Oda ön izleme izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı
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Kırmızı Oda ön izleme izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı

29.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:25
Kırmızı Oda ön izleme izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı

22. bölümü ile ekrana gelecek dizi Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Kırmızı Oda öz izle izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda özeti! Kırmızı Oda 21. bölüm izle!

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği bir psikolojik drama dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2020 tarihinde TV8 ekranlarında gösterime girdi. Kırmızı Oda ön izleme izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta?

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her hafta işlediği konular ile dikkatleri çekmeyi Kırmızı Oda dizisi, yeni bölüm fragmanı ile dikkat çekmeyi başardı. Kırmızı Oda her Cuma, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

Aslıhan Gürbüz,

Burcu Biricik,

Erkan Petekkaya

KIRMIZI ODA ÖN İZLEME İZLE!

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