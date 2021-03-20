Kırmızı Oda Nihal öldü mü? Kırmızı Oda Nihal hasta mı?
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Kırmızı Oda Nihal öldü mü? Kırmızı Oda Nihal hasta mı?

20.03.2021 00:28 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:38
Kırmızı Oda Nihal öldü mü? Kırmızı Oda Nihal hasta mı?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Nihal'in sağlık durumu merak ediliyor Peki, Kırmızı Oda Nihal hasta mıKırmızı Oda Nihal öldü mü?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Nihal karakteri izleyicilerin dikkatini çekti, Peki, Kırmızı Oda Nihal öldü mü? Kırmızı Oda Nihal hasta mı?

KIRMIZI ODA NİHAL ÖLDÜ MÜ?

Kırmızı Oda Nihal, telefonda Sefer Bey ile görüştükten sonra yere düşüyor ve baygınlık geçiriyor. Nihal'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi bulunmazken, Nihal'in son durumunun ne olacağı yeni bölümde netleşecek. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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