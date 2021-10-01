Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekimleri nerede yapıldı? Hangi ilde?
TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda klinik nerede? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il, ilçe ve semtte yapılıyor? Dizideki klinik gerçek hayatta nerede bulunuyor? Kırmızı Oda hastane nerede? Klinik neresi?
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Haberler.com) - Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekimleri nerede yapıldı? Hangi ilde? Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Kırmızı Oda dizisi çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Ağırlıklı olarak dizi Beykoz ve Üsküdar ilçeleri civarlarında çekiliyor. Birkaç sahne ise Ortaköy'de çekilmiştir. Kırmızı Oda, Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekim gerçekleştiriyor. Dizide yer alan klinik ise İstanbul Beykoz'da bir dizi platosundadır.
Kırmızı Oda çekimleri çoğunlukla Beykoz ve Üsküdar'da çekilmektedir. Doktor Hanım'ın kliniği için pek çok dizi platosunun yer aldığı Beykoz Kundura Fabrikası kullanılır. Bu bina dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Bunun dışında boğaz manzaralı birçok mekan ve özellikle de Ortaköy, Çamlıca Tepesi ve Şile sahilleri kullanılmıştır. Ayrıca Beyoğlu İstiklal Caddesi, Nuru Ziya Sokak ve Galatasaray Lisesi'nin arka sokakları da dış mekanlarda ana mekanlar olarak tercih edilmiştir. Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı mekansal benzerliklerle de bir bütünlük sağlamaktadır.
- Binnur Kaya
- Tülin Özen
- Burak Sevinç
- Meriç Aral
- Halit Özgür Sarı
- Gülçin Kültür Şahin
- Sezin Bozacı
- Baran Can Eraslan
Ana karakterler
- Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.
- Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.
- Kafe Görevlisi Aynur (Sezin Bozacı): Kliniğin kafe görevlisidir. Kliniğin alt katın temizliğinden ve yemek servisinden sorumludur.
- Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahasızlığı vardır.
Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.