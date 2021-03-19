Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda? TV8 canlı izle!

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın başrolde yer aldığı dizi Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda?

Kırmızı Oda dizisi çarpıcı konusu ile çıktığı ilk günden beri sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda? TV8 canlı izle! Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle!

KIRMIZI ODA NE ZAMAN?

Kırmızı Oda Cuma günleri saat 20:00'de TV8'de yayınlanıyor. 29. bölümü ile Kırmızı Oda TV8 ekranlarda yayınlanacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDENELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 28. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Doktor Hanım'a en korktuğu ve cevaplamaktan sakındığı soruyu sorar. Nazlı (Pınar Deniz), Recai'ye karşı olan takıntısını geride bırakarak kendi yaşamına odaklanamaya başlar. Sadi (Erkan Petekkaya) sokakta kaldığı günlerde ona sahip çıkan Miço'nun hikayesini anlatır.

KIRMIZI ODA 29. BÖLÜM FRAGMANI