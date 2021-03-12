Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda?
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Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda?

12.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:30
Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda?

Binnur Kaya, Pınar Deniz, Aslıhan Gürbüz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda saat kaçta, hangi kanalda?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'ın 27. Bölümünde; Nazlı'nın (Pınar Deniz) kendisiyle olan hesaplaşması ve döktüğü gözyaşları ve 'Ben aslında kendimi hiç sevmiyorum!' sözleri Doktor Hanım'ı derinden etkiliyor. Kumru (Aslıhan Gürbüz) geçmişte yaşadığı kötü olayların sebebini babasının olmamasına bağlıyor. Delikanlı Sadi (Erkan Petekkaya) ise sokaklarda geçirdiği zamanlarda korkuyu nasıl unuttuğunu anlatıyor.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN?

4 Eylül'de başlayan dizi her hafta cuma günleri saat 20.00' da TV8'de ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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