Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizi oyuncuları kim? Kırmızı Oda konusu nedir?
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Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizi oyuncuları kim? Kırmızı Oda konusu nedir?

TV8'in, Kırmızı Oda adında izleyici ile buluşmaya hazırlandığı projeden ilk tanıtım geldi. Efsane oyunculuk performansıyla başrolde Binnur Kaya'nın yer alacağı dizi çok yakında TV8 ekranlarında olacak. Peki, Kırmızı Oda konusu nedir?

15.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:34

Kırmızı Oda dizisi Cem Karcı'nın yönetmenliğinde seyircinin beğenisine sunulacak. TV ekranlarına, senaryosu ve oyuncu kadorsuyla yeni bir soluk getirmeye hazırlanan dizinin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'dan ilk tanıtımı yayımlandı. Farklı senaryosu ile Binnur Kaya'nın sevenleri karşısına çıkmaya hazırlandığı yapımın yayın tarihi henüz net değil ancak yakında TV8 ekranlarında olacak.

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizi oyuncuları kim? Kırmızı Oda konusu nedir?

KIRMIZI ODA DİZİ OYUNCULARI

Ekranların yepyeni dizisi Kırmızı Oda'nın başrolünde başarılı oyuncu Binnur Kaya yer alacak. Dizinin ilk tanıtımı yayımlandı fakat, dizide oynayacak isimler henüz açıklanmadı.

KIRMIZI ODA KONUSU

Yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ekrana geliyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, mutluluk ve hüzünler izleyiciyi de bir noktada yakalayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; ekran başındakiler de kendileri ile muhasebeye oturacak.

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizi oyuncuları kim? Kırmızı Oda konusu nedir?

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