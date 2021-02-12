Kırmızı Oda Nazlı kim, gerçek adı ne? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri ve filmleri!

Cuma akşamları ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde konusu kadar oyuncularıyla da ilgi çekiyor. Kırmızı Oda yeni oyuncusu Nazlı ve hikayesi çok merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Nazlı kim, gerçek adı ne? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri ve filmleri!

TV8'in soluk soluğa izlenen dizisi Kırmızı Oda, her hafta farklı bir dramatik hikayeyi izleyicilere sunuyor. Boncuk, Kumru ve Delikanlı Sadi'den sonra diziye bu hafta konuk bir oyuncu dahil oldu. Pınar Deniz'in canlandırdığı bu yeni karakter izleyiciler tarafından merak edildi. Aşk 101 ve Vatanım Sensin gibi dizilerle adından söz ettiren Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Pınar Deniz dizileri ve filmleri!

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu ve 27 yaşındadır. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti. Anneannesi COVID-19 nedeniyle ölmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klipinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.