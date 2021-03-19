Kırmızı Oda Nazlı diziden ayrılacak mı? Pınar Deniz diziden ayrılacak mı?
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Kırmızı Oda Nazlı diziden ayrılacak mı? Pınar Deniz diziden ayrılacak mı?

19.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:12
Kırmızı Oda Nazlı diziden ayrılacak mı? Pınar Deniz diziden ayrılacak mı?

Kırmızı Oda dizisinde 19 Mart Cuma günü yayınlanan bölümde Nazlı karakteri diziden ayrılacak mı? Pınar Deniz diziden ayrılacak mı? Detaylar haberimizde.

Cuma akşamları, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda Nazlı diziden ayrılacak mı? Pınar Deniz diziden ayrılacak mı?

KIRMIZI ODA NAZLI DİZİDEN AYRILACAK MI?

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakteri dikkat çekmektedir. Çıkan bazı haberlere göre Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakteri bugün yayınlanan bölümde diziye veda edecek. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KIRMIZI ODA NAZLI KİM?

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini başarılı oyuncu Pınar Deniz canlandırmakta. Pınar Deniz kim? Pınar Deniz (d. 4 Kasım 1993; Adana, Türk oyuncu. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti. Anneannesi COVID-19 nedeniyle ölmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

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