Kırmızı Oda Mitra kimdir? Mitra karakterini kim oynuyor? Mitra kim?

Kırmızı Oda izleyicileri yeni bölümde yeni karakter Mitra'yı merak etti. Peki, Kırmızı Oda Mitra kimdir? Mitra karakterini kim oynuyor? Mitra kim? İşte, Mitra hakkında merak edilenler…

MİTRAKARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Kırmızı Oda Mitra karakterini Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor.

Mitra karakteri İran ve Türk ebeveynin çocuğudur.babası müziğe ilgi duymaktadır. Berlin Ünivirsitesinde Felsefe okumuz ve bir yandan da müzik eğimi almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model.

Melisa Aslı Pamuk doğum tarihi : 14 Nisan 1991

Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında : 29 yaşında

Melisa Aslı Pamuk mesleği ne : Oyuncu, Model

Melisa Aslı Pamuk nereli : Hollanda doğumlu

Melisa Aslı Pamuk boyu kaç : 1,76 metre

Melisa Aslı Pamuk kilosu kaç : 58 kg

Melisa Aslı Pamuk göz rengi : Kahverengi

Melisa Aslı Pamuk burcu ne : Koç

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK ROL ALDIĞI DİZİLER

Hollanda 2004 : Dat zit wel snor : Hayal : Başrol oyuncusu, Sinema filmi

Türkiye 2012 : G.D.O. KaraKedi : Elmas : Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi

Türkiye 2012-2013 : Yer Gök Aşk : Sevda : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, FOX TV

Türkiye 2014 : Kurt Seyit ve Şura : Ayşe : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Star TV

Türkiye 2014 : Her Sevda Bir Veda : Azade : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Show TV

Türkiye 2014-2015 : Ulan İstanbul : Zeynep : Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi, Kanal D

Türkiye 2015-2017 : Kara Sevda : Asu Kozcuoğlu : Televizyon dizisi, Star TV

Türkiye 2018-2019 : Çarpışma : Cemre Gür : Televizyon dizisi, Show TV

Türkiye 2020 : Yeni Hayat : Yasemin Karatan : Televizyon dizisi, Kanal D

MELİSA ASLI PAMUK ALDIĞI ÖDÜLLER

2016: Pantene Altın Kelebek Ödülleri – "Yıldızı Parlayanlar" (Kara Sevda, Asu Kozcuoğlu rolüyle)

2017: Ayaklı Gazete Ödülleri – "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" (Kara Sevda, Asu Kozcuoğlu rolüyle)