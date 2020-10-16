Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda'ya kim katılacak?
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Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda'ya kim katılacak?

16.10.2020 22:06 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:10
Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda'ya kim katılacak?

Cuma akşamları Tv8 ekranlarında yayınlana Kırmızı Oda "Meliha" Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda'ya kim katılacak?

İzmir doğumlu oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisi ile ekranlarda yer aldı. Başarılı performansı, doğal güzelliği ile sevilen oyuncu Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda'ya kim katılacak?

KIRMIZI ODA MELİHA DİZİDEN AYRILDI MI?

Beğeni ile izlenen Kırmızı Oda, bugün yayınlanacak bölümü ile başrol oyuncularından Evrim Alasya'ya veda edecek. Diziden ayrılacak oyuncu ekipçe kestikleri pasta fotoğrafı ile duyurdu. Yeni dizi ile ekranlardan uzak kalmayacak oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde başarılı performansı ile göz doldurdu.

KIRMIZI ODA "MELİHA" EVRİM ALASYA KİMDİR?

2 Ağustos 1979 doğumlu başarılı oyuncu Evrim Alasya,Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştı.

Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda'ya kim katılacak?
Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda'ya kim katılacak?

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