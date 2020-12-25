Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi nedir? Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi çalışmaları!
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Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi nedir? Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi çalışmaları!

25.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:41
Kırmızı Oda

Kırmızı Oda dizisinde tanıtımı yapılan ve kadınların daha etkili çalışma hayatını proje Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi nedir? Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi çalışmaları!

Kadınların yaşamlarında daha etkili olabilmeleri için yürütülen proje Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi nedir? Kırmızı Oda" Kız kardeşim" projesi çalışmaları!

KIRMIZI ODA "KIZ KARDEŞİM" PROJESİ NEDİR?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ocak-Mart ayları içinde düzenlenecek ikincisi Kız Kardeşim Hibe Programı, dört aşama halinde gerçekleştirilecek. Program, COVID-19 salgını nedeniyle en çok etkilenen yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Program kapsamında 29 girişimci kadın 25 biner TL ve 1 girişimci kadın 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL'lik iş geliştirme hibesiyle desteklenecek.

KIRMIZI ODA "KIZ KARDEŞİM" PROJESİ ÇALIŞMALARI

2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de bugüne kadar 81 ilde 50 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadınlara bireyler için finansal bilinç, bilişim, iletişim ve girişimcilik müfredatında eğitimler veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri, temel finansal hizmetleri tanımaları, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanıyor.

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