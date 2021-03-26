Kırmızı Oda İrem kim? Kırmızı Oda İrem gerçek adı ne?

Kırmızı Oda dizisinde İrem karakteri araştırılamaya başladı. Peki, Kırmızı Oda İrem kim? Kırmızı Oda İrem gerçek adı ne? Elif Gezer kim? Elif Gezer kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinde İrem karakteri araştırılamaya başladı. Peki, Kırmızı Oda İrem kim? Kırmızı Oda İrem gerçek adı ne? Elif Gezer kim? Elif Gezer kimdir, kaç yaşında?

KIRMIZI ODA İREM KİM? ELİF GEZER KİM?

Hüseyin karakterini arkadaşı olarak Kırmızı Oda'ya dahil olan İrem karakteri gerçek adı araştırılıyor. Kırmızı Oda İrem karakterini Elif Gezer canlandırmakta. Daha önce Hercai dizisinde rol almış ve aynı zamanda kamera arkasında görev almış biri.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN?

Psikolojik dizi Kırmızı Oda her Cuma, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmakta.