'Kırmızı Oda' Güney Kore'de!
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'Kırmızı Oda' Güney Kore'de!

26.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:25
'Kırmızı Oda' Güney Kore'de!

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" Güney Kore'de Kuki TV ekranlarında yer alacak.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" Güney Kore'de Kuki TV ekranlarında yer alacak. Gerçek hikayelerden esinlenerek farklı konuları ile TV8 ekranlarına cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, Güney Kore'de de izleyiciyle buluşacak.

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen dizinin senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt yapıyor...

Kaynak: Hürriyet

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