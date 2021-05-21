Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim?

Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ın kocasının yaptığı sürpriz yeni bölüme damga vurdu. İzleyiciler ise Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim, sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim?