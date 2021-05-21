Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim?
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Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim?

Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim?
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Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ın kocasının yaptığı sürpriz yeni bölüme damga vurdu. İzleyiciler ise Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim, sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda3da yeni karakter heyecanı yaşandı. Doktor Hanım'a yaptığı sürprizle ekrana gelen karakter merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası kim?

KIRMIZI ODA DOKTOR HANIM'IN KOCASI KİM?

Kırmızı Oda Doktor Hanım'ın kocası rolünü Levent Özdilek canlandırmaktadır. Levent Özdilek Doktor Hanım'a yaptığı sürpriz ve okuduğu şiirle beğeni topladı.

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